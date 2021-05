Uomini e Donne, anticipazioni 6 maggio: Elisabetta chiude con Luca (Di giovedì 6 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 6 maggio 2021, sarà ricca di colpi di scena. L'appuntamento è come sempre alle ore 14.45 su Canale 5. Nello studio torneranno protagonisti i volti del Trono Over riprendendo esattamente da dove era terminato l'appuntamento di ieri. Secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio soprattutto per Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due si stanno frequentando da un po' e tra alti e bassi sembrava che la conoscenza stesse proseguendo abbastanza bene. Purtroppo però le cose sono andate peggiorando e il malcontento della dama uscirà nel corso della puntata odierna. anticipazioni Uomini e Donne: Elisabetta e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) La puntata didi oggi, giovedì 62021, sarà ricca di colpi di scena. L'appuntamento è come sempre alle ore 14.45 su Canale 5. Nello studio torneranno protagonisti i volti del Trono Over riprendendo esattamente da dove era terminato l'appuntamento di ieri. Secondo lefornite da Il Vicolo delle News, nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio soprattutto perCenerelli edSimone. I due si stanno frequentando da un po' e tra alti e bassi sembrava che la conoscenza stesse proseguendo abbastanza bene. Purtroppo però le cose sono andate peggiorando e il malcontento della dama uscirà nel corso della puntata odierna.e ...

Advertising

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’Esercito Italiano per il 160° Anniversario della costituzione della Forza Arma… - Cinciscatore : Italia e’ quel paese dove ehi se guardi il calcio sei solo un ritardato che guarda 22 persone rincorrere un pallone… - ayle_nami : RT @wrdjouska: domanda da un milione di dollari: avrà avuto la stessa reazione anche per “io odio le donne - per 222 buoni motivi”? o facci… -