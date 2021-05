Advertising

EnricoLetta : All’Assemblea dell’ #Ance a ribadire il nostro appoggio a favore del #SuperBonus al 110% e della sua estensione al… - fisco24_info : Superbonus: Ance, azione decisa o si spegne motore ripresa: Oltre 13mila interventi per 1,6 miliardi di euro - casaeclima : L'ex-Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT durante il webinar promosso da #Ance e #filieraedilizia 'Bisogna app… - CirianiCarlo : RT @EnricoLetta: All’Assemblea dell’ #Ance a ribadire il nostro appoggio a favore del #SuperBonus al 110% e della sua estensione al 2023. P… - Alex_Bruzzi1975 : RT @EnricoLetta: All’Assemblea dell’ #Ance a ribadire il nostro appoggio a favore del #SuperBonus al 110% e della sua estensione al 2023. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Ance

ANSA Nuova Europa

"Senza un'azione decisa sulal 110% in tutte le sue emanazioni spegneremo uno dei grandi motori della ripresa del nostro Paese". Così il presidente dell', Gabriele Buia, nel suo intervento all'evento organizzato ...Ilfavorisce i ricchi? 'A volte sento che ilrischia di essere una misura che favorisce i piu' ricchi - ha commentato il presidente dell'- . Sono d'accordo: se restera' ...Roma, 6 mag (Adnkronos) - 'Sono consapevole che in Italia ci sono due lavori precari: uno è il segretario del Pd, l'altro il presidente del ...Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Le misure a finalità ambientale avranno gambe per camminare se sanno innervare l'economia e imparentarsi con il sistema sociale. Se queste misure non entrano nella testa del ...