Sul decreto sostegni il M5s prepara l'imboscata a Draghi: "Accontentateci o non votiamo la fiducia" (Di giovedì 6 maggio 2021) Terremoto sul decreto sostegni con il M5s sul piede di guerra. La Ragioneria dello Stato ha imposto lo stralcio delle norme votate dalle commissioni Bilancio e Senato che consentivano la possibilità di cedere a terzi i crediti d'imposta per incentivi 4.0 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Nonché quelli edilizi del 50% delle spese per realizzare autorimesse e posti auto e per l'eliminazione delle barriere architettoniche su ascensori e montacarichi. Lo stralcio di queste norme dal maxi-emendamento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia al decreto sostegni, ha mandato in fibrillazione il M5s. Da qui il possibile no al voto dell'Aula di Palazzo Madama. Licheri (M5s): "Il superbonus per noi è fondamentale" "La Ragioneria ha cancellato, e lo apprendiamo stamattina, una fondamentale ...

