Serie B, oggi si gioca la 37a giornata. Il programma (Di venerdì 7 maggio 2021) La Serie B tutta in campo per la penultima giornata di campionato, la 37a giornata che può dare altri verdetti, dopo la promozione dell'Empoli in settimana. Questo il programma completo: Venerdi 7 maggio ore 14.00 Ascoli-Cittadella Brescia-Pisa Cosenza-Monza Cremonese-Pescara Virtus Entella-Chievo Frosinone-Vicenza Lecce-Reggina Reggiana-Spal Salernitana-Empoli Venezia-Pordenone Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

