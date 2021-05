Serie A, Inter: da Scudetto, sponsor e diritti tv arrivano 60 milioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricavi da risultati Come spiega l edizione odierna della Gazzetta dello Sport , l Inter avrà diritto a 23,4 milioni dalla distribuzione dei ricavi dai diritti tv per la Serie A , come premio per il ... Leggi su eurosport (Di giovedì 6 maggio 2021) Ricavi da risultati Come spiega l edizione odierna della Gazzetta dello Sport , lavrà diritto a 23,4dalla distribuzione dei ricavi daitv per laA , come premio per il ...

Advertising

Gazzetta_it : .@Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Poi mercato, stadio e sponsor - Gazzetta_it : #SerieA @Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Stipendi, ecco la scaletta - Gazzetta_it : #Conte tricolore: 'Spero che #Mourinho faccia bene, ma non contro l'@Inter' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Valeri arbitra Juventus-Milan, Ayroldi per Inter-Sampdoria - apetrazzuolo : SERIE A - Valeri arbitra Juventus-Milan, Ayroldi per Inter-Sampdoria -