Riforma pensioni 2021, quota 41 o 62 anni d’età: le proposte che convincono (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 4 maggio si é tenuta l’iniziativa sindacale ‘In pensione subito’ promossa via social da Cgil, Cisl e Uil, ove i segretari generali hanno voluto ribadire le proposte da cui partiranno non appena riprenderà il tavolo di confronto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Orlando. Tanti i temi cari ai sindacati che da mesi chiedono di poter tornare ad interfacciarsi con il Governo, la previdenza, nonostante la crisi pandemica in atto, non può essere messa in secondo piano. A maggior ragione che a fine anno scadrà l’attuale misura sperimentale in vigore ossia la quota 100, che ad oggi consente l’uscita anticipata con 62 anni d’età e 38 di contributi. I lavoratori, così come i sindacati, temono in ritorno in toto alla Legge Fornero e dunque il famigerato scalone, che dal 1 gennaio 2022 porterà nuovamente ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 4 maggio si é tenuta l’iniziativa sindacale ‘In pensione subito’ promossa via social da Cgil, Cisl e Uil, ove i segretari generali hanno voluto ribadire leda cui partiranno non appena riprenderà il tavolo di confronto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Orlando. Tanti i temi cari ai sindacati che da mesi chiedono di poter tornare ad interfacciarsi con il Governo, la previdenza, nonostante la crisi pandemica in atto, non può essere messa in secondo piano. A maggior ragione che a fine anno scadrà l’attuale misura sperimentale in vigore ossia la100, che ad oggi consente l’uscita anticipata con 62e 38 di contributi. I lavoratori, così come i sindacati, temono in ritorno in toto alla Legge Fornero e dunque il famigerato scalone, che dal 1 gennaio 2022 porterà nuovamente ...

