Reggia di Caserta | concluso in un anno il restauro dello Scalone Reale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si èalladiil, finanziato nell’ambito del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. L’intervento è durato circa uned è terminato la scorsa settimana; lorestaurato è stato uno dei “regali” fatti dallaai visitatori che dal primo maggio sono tornati ad affollare gli Appartamenti Storici, riaperti al pubblico dopo lo stop per l’emergenza Covid. Proprio la chiusura delle stanze reali per la pandemia, ha facilitato il rispetto dei tempi del complesso intervento die pulitura del rivestimento marmoreo delle rampe meridionale ...

Una centrale di monitoraggio ambientale ad alta tecnologia sarà allestita nelladi Carditello, sito borbonico nel comune di San Tammaro in provincia di. Ne dà notizia il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. "Nella seduta del 4 maggio 2021 - ...Boom di visitatori alladiin questo primo weekend di maggio: sono stati quasi 2.500 gli ingressi registrati nello sito storico Patrimonio dell'Umanità Unesco situato in Campania. Dal 26 aprile sono tornati ...Caserta – Si è concluso alla Reggia di Caserta il restauro dello Scalone Reale, finanziato nell’ambito del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. L’int ...Le chiusure per lockdown del monumento hanno favorito una campagna di interventi su vasta scala e ora anche una delle parti più rappresentative torna al suo splendore ...