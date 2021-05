Red Solstice 2 | Survivors | l’anteprima – Anteprima – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021) Siamo tornati a vedere in azione Red2:prima del lancio il mese prossimo. Abbiamo avuto già modo nei mesi passati di parlarvi di Red2:, un titolo strategico a visuale isometrica con una forte componente online. Siamo tornati a testare il gioco, questa volta anche la componente single player, e dunque possiamo darvi un’ulteriore impressione sul titolo a poco più di un mese dalla sua uscita che vi ricordiamo essere il 17 giugno. Ecco dunque le nostre impressioni sul gioco neldi Red2:. Anteprime giochi PC WindowsRead More L'articolo Red2:– ...

Advertising

Eurogamer_it : Riuscirete a sopravvivere? - Stoupwhiff : Durante il recente evento live streaming gli sviluppatori hanno presentato un nuovo trailer dedicato a Red Solstice… - Stoupwhiff : Sono stati annunciati i contenuti aggiuntivi acquistabili al lancio di Red Solstice 2: Survivors, in uscita su PC S… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Solstice

Multiplayer.it

Il team Ironward, dopo un'accoglienza positiva del primo capitolo, è pronto a sbarcare su Steam il 17 giugno con2: Survivors, lo strategico in tempo reale ambientato in un mondo post apocalittico in cui creature deformi hanno ormai infestato i pianeti abitati dagli umani e portato sull'orlo dell'...Stai guardando Pubblicità 505 Games e Ironward hanno annunciato i contenuti premium aggiuntivi disponibili e acquistabili al lancio di2: Survivors , in uscita su Steam per PC il 17 giugno. Oltre al gioco completo, tra i contenuti aggiuntivi ci saranno: ?La Colonna Sonora Ufficiale: La colonna sonora ufficiale sarà ...Siamo tornati a vedere in azione Red Solstice 2: Survivors prima del lancio il mese prossimo. Abbiamo avuto già modo nei mesi passati di parlarvi di Red Solstice 2: Survivors, un titolo strategico a ...Abbiamo messo alla prova il nuovo capitolo ad opera di Ironward, Red Solstice 2: Survivors, un action strategico che vi impegnerà più di quanto vi aspettate.