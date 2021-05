Quando riaprono i centri commerciali nel fine settimana?

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 6 maggio 2021)nel weekend? L'interrogativo è ancora pendente. Si pensava che, in un primo momento, il via libera per l'apertura il sabato, la domenica, festivi e prefestivi potesse arrivare già con il nuovo decreto del 26 aprile. Allasi è optato per non disporre la ripartenza di un settore che è stato interessato negli ultimi mesi da misure restrittive finalizzate a scongiurare assembramenti nelle giornate di maggior afflusso. Riaperturepiù vicina La buona notizia è che la riapertura deipare essere più vicina. Nell'ottica di un programma di riaperture graduali già il mese di maggio potrebbe rappresentare un momento in cui shopping center, parchi ...