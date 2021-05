Pio D’Antini di Pio e Amedeo: la sorella Mena candidata in politica (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa sappiamo di Pio D’Antini di Pio e Amedeo: la sorella Mena è di Forza Italia, candidata alle Europee col partito di Berlusconi. (Twitter)Già esponente della giunta della provincia di Lecce, con deleghe a Politiche Sociali e Pari Opportunità, Mena D’Antini è la sorella maggiore del noto comico Pio D’Antini, che con il sodale e amico d’infanzia Amedeo Grieco compone il duo noto come Pio e Amedeo, i veri mattatori della televisione italiana. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Polemica su Pio e Amedeo per le frasi su omosessuali. Partito Gay: “Show omofobo in tv” Le loro incursioni televisive hanno sempre fatto discutere e lo show andato in onda nelle ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa sappiamo di Piodi Pio e: laè di Forza Italia,alle Europee col partito di Berlusconi. (Twitter)Già esponente della giunta della provincia di Lecce, con deleghe a Politiche Sociali e Pari Opportunità,è lamaggiore del noto comico Pio, che con il sodale e amico d’infanziaGrieco compone il duo noto come Pio e, i veri mattatori della televisione italiana. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Polemica su Pio eper le frasi su omosessuali. Partito Gay: “Show omofobo in tv” Le loro incursioni televisive hanno sempre fatto discutere e lo show andato in onda nelle ...

ArancioNer0 : @lusurpateur_ @vi_blocco_tutti Hanno una comicità alla Checco Zalone. Solo che Checco Zalone è diverso da Luca Med… - antiinfluencer1 : @passiato Quello dovevano continuare a fare, volantinaggio. Ignoranti, grezzi e buzzurri. Sono Pio D'Antini (Fogg… - ildpaa : Quindi fatemi un attimo capire una cosa: prendiamo de paul solo se andiamo in champions ( che non andiamo) se no L… - CIAfra73 : Live 30 aprile 2021 · #FelicissimaSera, ultimo appuntamento. Condotto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in prime ... -