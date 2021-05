Omicidio Cerciello: ergastolo per i due giovani americani. Le lacrime della vedova e l'ira della difesa (Di giovedì 6 maggio 2021) Fine pena mai per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati al carcere a vita per l'Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate nel luglio del 2019 a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Fine pena mai per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati al carcere a vita per l'del vicebrigadiere MarioRega, ucciso con undici coltellate nel luglio del 2019 a ...

