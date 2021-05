Objectway nella WealthTech 100 tra le aziende tecnologiche che stanno trasformando le banche e le società di investimento globali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) - MILANO, 5 maggio 2021 /PRNewswire/, leader nel software e servizi per il Digital Wealth & Asset Management, è stata inclusa100 per il terzo anno consecutivo. La top 100 è stata annunciata oggi dalladi ricerca FinTech Global. Il prestigioso elenco riconosce i fornitori di soluzionipiù innovativi al mondo e capaci di cogliere le sfide e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per i gestori patrimoniali, leprivate e le reti di consulenti finanziari. Il segmentoè cresciuto notevolmente negli ultimi quattro anni. I finanziamenti totali al settore sono più che triplicati dal 2016 da 2,8 miliardi di dollari a 9,3 miliardi di dollari alla fine del 2020, secondo i dati pubblicati da ...