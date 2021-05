Milenkovic: “Ogni calciatore vorrebbe lottare per l’Europa” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola: “Ci sono stati molti momenti belli personalmente alla Fiorentina, anche se poi su quattro stagioni, tre sono state difficili. Sicuramente il mio debutto è stato uno dei momenti più belli. Poi la vittoria per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata molto emozionante per tutti noi. Il momento più brutto è sicuramente la morte di Davide. Abbiamo sofferto tutti tantissimo. Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di quanto ci immaginavano. Quest’anno ci ritroviamo coinvolti nelle zone basse della classifica. Ogni calciatore vorrebbe lottare per l’Europa. Tanti momenti sono stati difficili, ma mi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Nikola, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola: “Ci sono stati molti momenti belli personalmente alla Fiorentina, anche se poi su quattro stagioni, tre sono state difficili. Sicuramente il mio debutto è stato uno dei momenti più belli. Poi la vittoria per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata molto emozionante per tutti noi. Il momento più brutto è sicuramente la morte di Davide. Abbiamo sofferto tutti tantissimo. Sono state stagioni difficili, tranne la mia prima a Firenze. Abbiamo fatto un percorso non previsto e più faticoso di quanto ci immaginavano. Quest’anno ci ritroviamo coinvolti nelle zone basse della classifica.per. Tanti momenti sono stati difficili, ma mi ...

