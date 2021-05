M5s, Toninelli: “Iscritti sono del Movimento, non di Rousseau. Ma spero nella pace tra Conte e Casaleggio” (Di giovedì 6 maggio 2021) “La vicenda dei rapporti con Casaleggio e Rousseau è una vicenda umanamente dolorosa“. Danilo Toninelli non si rassegna a una separazione e a uno scenario da carte bollate tra il M5s e l’Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. “Nonostante le parole di Giuseppe Conte stiano facendo capire che ormai la soluzione amichevole sia lontana, io continuo a sperare dal profondo del cuore che ci possa essere una riappacificazione. Il momento è complicato – continua il senatore penstatellato – è inutile che ci nascondiamo, è ovvio che gli Iscritti siano del Movimento 5 stelle e non di Rousseau e io spero di votare domani su Rousseau il nuovo statuto e la nuova governance del comitato direttivo come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “La vicenda dei rapporti conè una vicenda umanamente dolorosa“. Danilonon si rassegna a una separazione e a uno scenario da carte bollate tra il M5s e l’Associazionepresieduta da Davide. “Nonostante le parole di Giuseppestiano facendo capire che ormai la soluzione amichevole sia lontana, io continuo a sperare dal profondo del cuore che ci possa essere una riappacificazione. Il momento è complicato – continua il senatore penstatellato – è inutile che ci nascondiamo, è ovvio che glisiano del5 stelle e non die iodi votare domani suil nuovo statuto e la nuova governance del comitato direttivo come ...

