Lotta | Preolimpico Sofia 2021 oggi | orario | tv | programma | streaming | italiani in gara 6 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021)giovedì 6inizia ilmondiale di, il torneo che mette in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo. Sulle materassine di Sòfia (Bulgaria) verrà dato spazio a tutte le categorie di peso dellalibera maschile, per ogni categoria sono disponibili due posti per la rassegna a cinque cerchi: bisogna vincere le semifinali per potere fare festa. Si incomincia alle ore 09.00 con i turni preliminari, poi alle ore 18.00 spazio alle semifinali. Quattro azzurri si giocano le loro chance. Ad avereri possibilità è Abraham Conyedo (97 kg), ma tenteranno l’impresa anche Givi Davidovi (57 kg), Colin John Realbuto (65 kg) e Simone Iannattoni (86 kg). Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti ...

Advertising

zazoomblog : Lotta Preolimpico Sofia 2021: i convocati dell’Italia ed i pass disponibili per ogni categoria - #Lotta… - OA_Sport : #LOTTA Preolimpico 2021: Conyedo, Kakhelashvili e Dalma Caneva si giocano l’ultima chance per Tokyo - zazoomblog : Lotta Preolimpico Sofia 2021: programma orari tv streaming. Il calendario completo - #Lotta #Preolimpico #Sofia #2… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Preolimpico

OA Sport

Guardate che è un campionato strano: si può passare dallaper non retrocedere alla ... Spera in una chiamata per il? "Sì, anche perché reputo di avere fatto passi avanti importanti nel ...Quali avversarie vorrebbe evitare al torneo? 'Vorrei evitare la polacca con cui ho ... Da qualche mese è stata eletta nel Consiglio nazionale del settore. Di che cosa si occuperà? '...Oggi giovedì 6 maggio inizia il preolimpico mondiale di lotta, il torneo che mette in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Sulle materassine di Sòfia (Bulgaria) verrà dato spazio a tu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Preolimpico di lotta - I convocati dell'Italia - I tabelloni degli italiani Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima gio ...