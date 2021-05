La Rai querela Fedez e lui risponde su Instagram: ecco cosa ha detto (Di giovedì 6 maggio 2021) Che ormai i rapporti fra Fedez e la Rai siano tesissimi è cosa risaputa; l’emittente televisiva di Stato ha anche parlato di un’ipotetica querela ai danni del rapper. Ma cosa è successo? Leggi anche: Franco Di Mare: età, fidanzata giovane, figli, ex moglie, Fedez, carriera, Instagram La Rai querela Fedez Dopo il trambusto creato da Fedez durante il Concertone del Primo Maggio, la Rai ha deciso di procedere per vie legali anche se la possibilità è ancora in forse. Franco Di Mare, Direttore del terzo canale della rete, ha detto: Credo sia sufficiente una querela per diffamazione con richiesta civile di danni considerato che esiste un danno di immagine e che la reputazione oggi è una ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Che ormai i rapporti frae la Rai siano tesissimi èrisaputa; l’emittente televisiva di Stato ha anche parlato di un’ipoteticaai danni del rapper. Maè successo? Leggi anche: Franco Di Mare: età, fidanzata giovane, figli, ex moglie,, carriera,La RaiDopo il trambusto creato dadurante il Concertone del Primo Maggio, la Rai ha deciso di procedere per vie legali anche se la possibilità è ancora in forse. Franco Di Mare, Direttore del terzo canale della rete, ha: Credo sia sufficiente unaper diffamazione con richiesta civile di danni considerato che esiste un danno di immagine e che la reputazione oggi è una ...

