La maternità “sbagliata” di Luana e la paura di chi non accetta di rischiare

(Di giovedì 6 maggio 2021)aveva 22 anni quando la sua vita è stata stroncata, ne aveva 17 quando ha avuto suo figlio, 16 quando si è accorta di essere incinta. Era poco più di una bambina, ho pensato, leggendo tanti articoli, commenti e accorati ricordi della sua vita che su questo punto però non dicono niente. Da quella bambina non sono riuscita a staccare il pensiero. Chissà che cosa aveva pensato quando si era accorta di aspettare un figlio. Per una donna non è mai un momento qualunque. Lo è tanto meno per chi ha poco più di 16 anni. Non conosco – nessuno ha raccontato – le circostanze in cui questo è avvenuto. Posso solo supporre. Ha avuto? Si è sentita in colpa? Ha provato vergogna? Era sola o qualcuno le è stato vicino? Certamente – questo mi sento di affermarlo con un certo margine di sicurezza – la sua non è stata unavoluta, ...