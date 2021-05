I vaccini russi? Putin rassicura così: “Sono affidabili come un Kalashnikov” (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – come Sono i vaccini russi? “Semplici e affidabili come un fucile d’assalto Kalashnikov”. E’ quanto dichiarato oggi da Vladimir Putin durante un incontro televisivo con il vice primo ministro Tatiana Golikova. Un paragone senza alcun dubbio evocativo, considerata la proverbiale affidabilità del mitico AK-47. Certo, non si può dire che sia al contempo del tutto rassicurante, il paragone. Perché se l’affidabilità di questo fucile d’assalto è indubbia, resta in sospeso la domanda che si pose sul letto di morte il suo stesso inventore: “Se il mio fucile ha ucciso così tante persone, ebbene io Sono colpevole della morte di costoro anche se erano nemici?”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag –? “Semplici eun fucile d’assalto”. E’ quanto dichiarato oggi da Vladimirdurante un incontro televisivo con il vice primo ministro Tatiana Golikova. Un paragone senza alcun dubbio evocativo, considerata la proverbialetà del mitico AK-47. Certo, non si può dire che sia al contempo del tuttonte, il paragone. Perché se l’tà di questo fucile d’assalto è indubbia, resta in sospeso la domanda che si pose sul letto di morte il suo stesso inventore: “Se il mio fucile ha uccisotante persone, ebbene iocolpevole della morte di costoro anche se erano nemici?”, ...

Advertising

zannazyu : RT @IlPrimatoN: 'Semplici e affidabili come un fucile d'assalto Kalashnikov. Mentre quelli dei Paesi occidentali..'. Ecco cosa ha detto il… - gianny0162 : RT @IlPrimatoN: 'Semplici e affidabili come un fucile d'assalto Kalashnikov. Mentre quelli dei Paesi occidentali..'. Ecco cosa ha detto il… - IlPrimatoN : 'Semplici e affidabili come un fucile d'assalto Kalashnikov. Mentre quelli dei Paesi occidentali..'. Ecco cosa ha d… - LBiglione : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Presidente ci ricordiamo i vaccini ripresi dalle TV e non iniettati, la parata dei mil… - amaryllide1 : RT @OttobreInfo: #vaccini, la classifica UE. Al primo posto Malta con 77 dosi ogni 100 abitanti (ma parliamo di 400.000 abitanti), poi l'Un… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccini russi Sputnik Light: ecco il vaccino Covid monodose della Russia Un livello di efficacia di quasi l'80% è superiore a quello di molti vaccini a due dosi". Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i farmaci russi, fra cui adesso lo Sputnik Light, "sono ...

Coronavirus nel mondo. In Nepal crescono i contagi in modo vertiginoso. "Rischia di diventare una nuova India" I russi registrano "Sputnik light": dose unica Mosca ha annunciato di aver registrato "Sputnik ... Per quanto riguarda i vaccini, circa 148,5 milioni di persone (il 44,7% della popolazione) hanno ...

Vaccini Covid: arrivano i russi La Repubblica COVID - Vaccini: Mosca registra Sputnik Light, versione monodose La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino monodos ...

Coronavirus, nasce la versione “light” del vaccino Sputnik: basterà una sola dose Novità importante per la campagna vaccinale nel mondo. In Russia è stata infatti approvata una versione light del vaccino Sputnik V che necessiterà della somministrazione di una sola dose. La sua effi ...

Un livello di efficacia di quasi l'80% è superiore a quello di moltia due dosi". Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i farmaci, fra cui adesso lo Sputnik Light, "sono ...registrano "Sputnik light": dose unica Mosca ha annunciato di aver registrato "Sputnik ... Per quanto riguarda i, circa 148,5 milioni di persone (il 44,7% della popolazione) hanno ...La versione a dose singola del vaccino Sputnik V, chiamato Sputnik Light, è stata registrata in Russia. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota. "Il vaccino monodos ...Novità importante per la campagna vaccinale nel mondo. In Russia è stata infatti approvata una versione light del vaccino Sputnik V che necessiterà della somministrazione di una sola dose. La sua effi ...