Formula E - Si torna sui cittadini: sabato l'eprix di Monaco (Di giovedì 6 maggio 2021) Il fine settimana si preannuncia piuttosto ricco di eventi per gli appassionati di motorsport: oltre alla Formula 1 in Spagna, sabato 8 maggio si correrà anche l'eprix di Monaco di Formula E. La novità di questa edizione è che le monoposto full electric gareggeranno su un layout molto simile a quello utilizzato nel GP di Monaco di F.1, sfruttando le potenzialità delle monoposto Gen2. Scattano i paragoni. Per la prima volta in assoluto, la Formula E correrà sullo stesso layout di una pista utilizzata dalla Formula 1 e questo darà sicuramente modo di fare confronti più veritieri sulla prestazione pura delle due categorie. 19 curve in totale per 3,32 chilometri e tante insidie tipiche di un circuito cittadino. L'unica vera differenza con la pista della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 maggio 2021) Il fine settimana si preannuncia piuttosto ricco di eventi per gli appassionati di motorsport: oltre alla1 in Spagna,8 maggio si correrà anche l'didiE. La novità di questa edizione è che le monoposto full electric gareggeranno su un layout molto simile a quello utilizzato nel GP didi F.1, sfruttando le potenzialità delle monoposto Gen2. Scattano i paragoni. Per la prima volta in assoluto, laE correrà sullo stesso layout di una pista utilizzata dalla1 e questo darà sicuramente modo di fare confronti più veritieri sulla prestazione pura delle due categorie. 19 curve in totale per 3,32 chilometri e tante insidie tipiche di un circuito cittadino. L'unica vera differenza con la pista della ...

