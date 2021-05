Formula 1, in Spagna e a Montecarlo si corre con il pubblico (Di venerdì 7 maggio 2021) Formula 1, i Gran Premi di Spagna e Montecarlo a porte aperte. Si tratta delle prime gare con il pubblico. ROMA – Formula 1, i Gran Premi di Spagna e Montecarlo a porte aperte. Dopo un anno molto complicato e un inizio caratterizzato dalle restrizioni per la pandemia, il circus prova a ripartire e lo fa con le prime gare con il pubblico. Si tratta di un primo passo per il ritorno alla normalità, ma ci vorrà ancora del tempo per consentire agli spettatori di assistere ai weekend. Formula 1, Gran Premio di Montecarlo con il pubblico Il Gran Premio di Montecarlo con il pubblico. Il 23 maggio il Principato aprirà le porte della Formula 1 per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)1, i Gran Premi dia porte aperte. Si tratta delle prime gare con il. ROMA –1, i Gran Premi dia porte aperte. Dopo un anno molto complicato e un inizio caratterizzato dalle restrizioni per la pandemia, il circus prova a ripartire e lo fa con le prime gare con il. Si tratta di un primo passo per il ritorno alla normalità, ma ci vorrà ancora del tempo per consentire agli spettatori di assistere ai weekend.1, Gran Premio dicon ilIl Gran Premio dicon il. Il 23 maggio il Principato aprirà le porte della1 per ...

