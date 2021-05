Doppio Gratta e vinci milionario | dall’ipotesi frode al sequestro del conto | cos’è successo

(Di giovedì 6 maggio 2021) In meno di due settimane una persona, a Verona, ha vinto due maxi premi al ‘‘. Duete record, per un totale di circa 3 milioni di euro. Le autorità si sono immediatamente insospettite pensando a unae, di conseguenza, è stata aperta un’inchiesta che ha portato aldelcorrente del fortunatotore, un cittadino brasiliano di 40 anni. L’inchiesta è stata aperta dalla procura di Verona, ricevuta la segnalazione-denuncia dall’Unità di informazione bancaria della Banca d’Italia: ha prontamente avvisato la Guardia di Finanza non appena un cittadino brasiliano di 40 anni,tore di due ‘’ milionari a poca distanza l’uno dall’altro, ha disposto un bonifico di 800 ...

G., 40 anni , oggi al Corriere ha detto che il suo ' è stato davvero uncolpo di fortuna. Non sono un imbroglione. Quei soldi li avevo vinti regolarmente, sbancare due volte ale Vinci ...Una fortuna sfacciata, perché dopo aver grattato un tagliandino e aver vinto un milione di euro, solo venti giorni dopo ne ha vinti ilda un secondoe vinci. 'Ve lo dicevo che non avevo ...I quasi due milioni e mezzo di euro vinti con due 'Gratta e Vinci' nel giro di una ventina di giorni, torneranno al legittimo vincitore. Ad annunciarlo è stato il sostituto ...