Denise Pipitone cercata in un pozzo Ma Piera Maggio insiste | «Mia figlia è viva»

(Di giovedì 6 maggio 2021) «Eramu n’casa, a mamma l’ha uccisa a Denise». È l’11 ottobre del 2004, appena un mese dopo la scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. Jessica Pulizzi sta parlando con la sua sorella minore, Alice, a casa della madre Anna Corona. Jessica e Alice sono le sorellastre di Denise. La bambina, infatti, è la figlia che il loro papà, Piero Pulizzi, ha avuto quattro anni prima con Piera Maggio, la donna di cui si è innamorato e per colpa della quale, secondo loro, ha lasciato la sua famiglia. In casa ci sono delle cimici: la conversazione tra le due ragazze viene registrata. Gli investigatori sentono Jessica dire: «Eravamo a casa, mamma ha ucciso Denise». È una frase sconvolgente, che lascia immaginare il peggio. Nei mesi successivi Jessica verrà indagata con l’accusa di aver rapito la sorellastra, ma poi verrà assolta per ben tre volte per insufficienza di prove (il reato è ormai prescritto). Al processo si dirà che questa frase «non è chiara», che il significato delle parole registrate potrebbe essere un altro. Eppure, è anche a causa di questa intercettazione se gli investigatori sono tornati a cercare Denise – il suo corpo o, comunque, qualsiasi cosa che possa portare a lei – proprio nella casa dove questa frase era stata registrata. E se nel garage dell’abitazione è stato “scoperto” un pozzo che in tutti questi anni non era mai stato perlustrato, ma di cui in tanti conoscevano l’esistenza. È anche per questa frase se, a distanza di diciassette anni, le indagini oggi ripartono da dove erano cominciate: da quella maledetta mattina del primo settembre 2004.