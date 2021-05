Crolla Etsy per frenata vendite dopo il boom pandemico

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Affondacon i prezzi allineati a 157,7 per una discesa del 14,53%. La società di Brooklyn era stata una delle grandi vincitrici della pandemia (assieme a business simili come eBay e Wayfair) grazie al suo sito web dedicato all’e-commerce, all’interno del quale gli iscritti possono vendere prodotti artigianali oppure oggetti vintage. Nonostante la società abbia registrato una trimestrale migliore del previsto, gli investitori hanno valutato negativamente il rallentamento del business. La stessaha infatti avvertito che si aspetta che ledi beni sulla sua piattaforma rallentino nel secondo trimestre, anche a causa di confronti difficili con i risultati record registrati durante la pandemia dello scorso anno. Nel primo trimestre i ricavi sono stati di 551 milioni di dollari, contro i 530 milioni previsti, e ...

La stessaha infatti avvertito che si aspetta che le vendite di beni sulla sua piattaforma rallentino nel secondo trimestre , anche a causa di confronti difficili con i risultati record ...