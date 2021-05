Covid, nelle ultime 24 ore nessun decesso per il virus in Abruzzo leggero aumento dei casi (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72090 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 174 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8162 (+1 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1034981 tamponi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72090 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 174 nuovi(di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2422. Nel numero deipositivi sono compresi anche 61506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8162 (+1 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Corona, sono stati eseguiti complessivamente 1034981 tamponi ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - Pres_Casellati : Da 160 anni l’#EsercitoItaliano serve la Patria con coraggio e lealtà. I nostri soldati sono sempre in prima linea,… - fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - Rietilife : Covid, test salivari, Cuneo: “Grazie a Asl, Croce Rossa e Istituto Comprensivo per straordinario lavoro di prevenzi… - Larissa58744003 : RT @AlessandroCere7: Come funzionano i vaccini sperimentali ? Nelle #Seychelles il paese più vaccinato al mondo con copertura vaccinale al… -