Coronavirus, New York vuole offrire il Johnson&Johnson ai turisti (Di giovedì 6 maggio 2021) La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson& Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio , spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) La città di Newa tutti iche visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson& Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio , spiegando che per farlo servirà l’autorizzazione...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, New York vuole offrire il Johnson&Johnson ai turisti Quest estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York , ha detto de Blasio, ricordando come nella citt siano state gi somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

'Quest'estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York', ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

Brevetti sui vaccini anti Covid, la svolta degli Usa. E l’Europa? Covid e vaccini. Accesso universale ai vaccini per fermare il virus e le sue varianti. Posizione a sorpresa della presidenza Biden sulla discussione al Wto. Grande attesa per il G20 salute mondiale a ...

