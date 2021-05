Coronavirus in Campania: ecco i positivi di oggi, 6 maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Coronavirus in Campania: ecco i positivi di oggi, 5 maggio 2021 5 maggio 2021 Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri): positivi del giorno: 1.503 (*) di cui Asintomatici: 1. Leggi su avellinotoday (Di giovedì 6 maggio 2021)indi, 5Questo il bollettino di(dati aggiornati alle 23.59 di ieri):del giorno: 1.503 (*) di cui Asintomatici: 1.

Advertising

AskdataCovid : #Coronavirus, comunicato in data: 06 Maggio 2021 per la regione Campania. 1.503 i nuovi casi accertati con 28.114… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - infoitinterno : La situazione di giovedì 6 maggio sul Coronavirus in Campania - infoitinterno : Coronavirus, oltre 1500 nuovi positivi in Campania: 22 decessi in 48 ore - ilvaglio1 : Virus, 6 maggio – I dati della pandemia nel Sannio, in Campania e in Italia #coronavirus #regionecampania #asl… -