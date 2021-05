Beni culturali | tornano le Giornate Fai di Primavera | porte aperte a 600 luoghi 3

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Napoli: si visiterà il Parco archeologico del Pausilypon che occupa un promontorio affacciato sul mare, raggiungibile percorrendo il traforo di epoca romana denominato Grotta di Seiano, e dove si conservano i monumentali resti della villa romana di Vedio Pollione, poi di Augusto, tra cui un teatro; in provincia, a Bacoli, visite nei corridoi che sostenevano le gradinate del Teatro di Miseno, costruito tra il II e III secolo d.C., oggi interrato e sovrastato da abitazioni; Cornate d’Adda (Monza e Brianza): la Centrale Esterle, in stile eclettico, inaugurata nel 1914 sulla sponda destra dell’Adda ed esempio di architettura monumentale applicata all’industria; Piediluco, frazione di Terni: si potrà ammirare in anteprima dopo decenni di chiusura la neoclassica Villalago, circondata da un parco di 35 ettari con scuderie e un teatro all’aperto. L'articolo proviene da ...

"3,9 milioni per musei, biblioteche, archivi storici e istituti culturali del Lazio". Roma - Il presidente della regione, Nicola Zingaretti, annuncia nuovi finanziamenti ...