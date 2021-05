Arriva Setai | l’app che calcola l’impatto ambientale del cibo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Quanto è sostenibile ilche compriamo? Da oggi è possibile scoprirlo grazie a, un’applicazione che aiuta a migliorare le abitudini alimentari e a conosceredelacquistato. La startup è nata grazie all’intuizione di due giovani di Mirano, Andrea Longo e Edoardo Danieli, e grazie alorto scientifico di eAmbiente, azienda di ingegneria e consulenzaed energetica veneziana nata nel 2003. Un progetto partito dal Regno Unito e in arrivo in Italia. Basta utilizzare la fotocamera dello smartphone: si scansiona il codice a barre del prodotto e grazie alvengonote la valutazione di salubrità e di sostenibilità. Un aiuto per i consumatori che in questo ...

L'obiettivo di Setai è espandersi in Italia e in Europa e diventare un punto di riferimento anche per quelle aziende che vogliono mostrare, già sull'etichetta, i dati dell'impatto ambientale dei loro ...