Amici 20, Rudy Zerbi al veleno contro Deddy “Tu non sei nessuno …” (Di giovedì 6 maggio 2021) Amici 2020, Rudy Zerbi sembra essere intervenuto in modo piuttosto duro con uno degli allievi della scuola, ovvero Deddy. Il professore di canto, da sempre, sembra essere piuttosto critico. In ogni edizione del programma, Rudy prende di mira un allievo e, seppur bonariamente, gli da del filo da torcere. Quest’anno è toccato a Deddy, il giovane allievo che sembra sia letteralmente sbottato in questi ultimi giorni. Tra l’allievo ed il professore sembra esserci stato uno scontro piuttosto duro e acceso. Rudy Zerbi accusa il suo allievo Il professore di canto ha rimproverato il suo allievo, colpevole di non aver preparato due canzoni. Rudy avrebbe anche accusato Deddy di sentirsi ormai un professionista ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)2020,sembra essere intervenuto in modo piuttosto duro con uno degli allievi della scuola, ovvero. Il professore di canto, da sempre, sembra essere piuttosto critico. In ogni edizione del programma,prende di mira un allievo e, seppur bonariamente, gli da del filo da torcere. Quest’anno è toccato a, il giovane allievo che sembra sia letteralmente sbottato in questi ultimi giorni. Tra l’allievo ed il professore sembra esserci stato uno spiuttosto duro e acceso.accusa il suo allievo Il professore di canto ha rimproverato il suo allievo, colpevole di non aver preparato due canzoni.avrebbe anche accusatodi sentirsi ormai un professionista ...

Advertising

Flavio15635351 : @kekkacurcio8 @sonoangii Per me verrà eliminato uno di Rudy e finale a 6 come presentata prima. Sfida tra i 3 canta… - infoitcultura : Amici 20, Deddy affronta Rudy Zerbi dopo la lite: 'Mi sono accorto di aver sbagliato' (VIDEO) - ladyinviolet__ : Non Rudy Zerby e Arisa che si shippano da soli #amici #Amici20 - serenitybxxch : #Amici20, #RudyZerbi lancia accuse a #Deddy e il 18enne finisce in lacrime: arriva il confronto - ItIdealia : #Amici20: Rudy manda una frecciatina ad Arianna? ?? #AmiciSpoiler -