Aiuti e sgravi fiscali al commercio (Di giovedì 6 maggio 2021) di Gabriele Bassani Si chiama "Ripartiamo insieme" il piano messo a punto dall'Amministrazione comunale per sostenere le attività produttive del territorio colpite dagli effetti della pandemia e del ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) di Gabriele Bassani Si chiama "Ripartiamo insieme" il piano messo a punto dall'Amministrazione comunale per sostenere le attività produttive del territorio colpite dagli effetti della pandemia e del ...

Maggioranza e opposizione si accordano, Verona approva il bilancio 2021 ... prevedendo di destinare il 9% dell'avanzo; per determinare agevolazioni e sgravi alle utenze ... A chi sostiene che parte di queste risorse, circa 10 milioni di euro, andrebbero convertite in aiuti per ...

Decreto Sostegni, domande contributi a fondo perduto 2021 - Ecco la GUIDA Decreto Sostegni, domande contributi a fondo perduto 2021: finalmente il decreto sostegni diventa realtà. E allora è bene chiarire chi ha diritto agli aiuti del ...

Un piano che era stato sollecitato più volte in consiglio comunale dal gruppo d'opposizione della Lega e che ora trova risposta in aiuti per circa 200mila euro tra stanziamenti, sgravi fiscali e ...