Vaccino Covid, Pfizer: “Studiamo anche monodose” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo studio di Pfizer anche un Vaccino monodose contro il coronavirus. Lo ha spiegato Valentina Marino, direttrice medica di Pfizer Italia, ospite a ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1. “Stiamo studiando anche un Vaccino” anti-Covid “monodose, che potrebbe essere più maneggevole e quindi più facilmente somministrabile” ha detto Marino. Quanto al Vaccino agli adolescenti, “abbiamo sottoposto venerdì a Ema”, l’Agenzia europea del farmaco, “i risultati degli studi” per il Vaccino anti-Covid nella fascia 12-15 anni. “Ieri è iniziato l’esame di tutti i dati. Le tempistiche che Ema ci ha dato sono di circa un mese, ma potrebbero essere tempi più brevi. In linea di massima, nel giro di 3-4 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo studio diuncontro il coronavirus. Lo ha spiegato Valentina Marino, direttrice medica diItalia, ospite a ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1. “Stiamo studiandoun” anti-, che potrebbe essere più maneggevole e quindi più facilmente somministrabile” ha detto Marino. Quanto alagli adolescenti, “abbiamo sottoposto venerdì a Ema”, l’Agenzia europea del farmaco, “i risultati degli studi” per ilanti-nella fascia 12-15 anni. “Ieri è iniziato l’esame di tutti i dati. Le tempistiche che Ema ci ha dato sono di circa un mese, ma potrebbero essere tempi più brevi. In linea di massima, nel giro di 3-4 ...

