Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale da metà maggio l’Italia riapre i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con un greenpath Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto accendere ben sotto quota 500.000 giorno con la con aspetta dall’articolo teatro zeneca in Alcune regioni il tasso di positività Nazionale scende al 29 x 100 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno l’India registrato l’ennesimo record negativo nel emergenza coronavirus 3780 persone sono Infatti morte nelle Ultime 24 ore secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità citati dal Guardian i nuovi casi di covid sono 380/2000 nonostante le pressioni dell’opposizione premier narendra modi continua a Rifiutarsi di informarlo clown Nazionale duro per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale da metà maggio l’Italia riapre i turisti si potrà viaggiare in tutto il paese con un greenpath Nazionale in attesa dell’entrata in vigore a metà giugno di quello europeo le vaccinazioni torno intanto accendere ben sotto quota 500.000 giorno con la con aspetta dall’articolo teatro zeneca in Alcune regioni il tasso di positività Nazionale scende al 29 x 100 ai minimi da metà gennaio altri 305 decessi in un giorno l’India registrato l’ennesimo record negativo nel emergenza coronavirus 3780 persone sono Infatti morte nelle24 ore secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità citati dal Guardian i nuovi casi di covid sono 380/2000 nonostante le pressioni dell’opposizione premier narendra modi continua a Rifiutarsi di informarlo clown Nazionale duro per ...

