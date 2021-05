Ubaldo Righetti sta meglio: l’ex difensore è uscito dalla terapia intensiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ubaldo Righetti domenica è stato colto da un infarto dopo una partita di padel: l’ex difensore della Roma è uscito dalla terapia intensiva Ubaldo Righetti sta meglio. l’ex difensore della Roma, classe 1958, è stato colto da infarto nella giornata di lunedì ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni ora sono im miglioramento, come riporta Il Corriere della Sera. Righetti infatti è uscito dalla terapia intensiva ed ora respira autonomamente. l’ex difensore, commentatore di Rai Sport prima e Roma TV ora, è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021)domenica è stato colto da un infarto dopo una partita di padel:della Roma èstadella Roma, classe 1958, è stato colto da infarto nella giornata di lunedì ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni ora sono im miglioramento, come riporta Il Corriere della Sera.infatti èed ora respira autonomamente., commentatore di Rai Sport prima e Roma TV ora, è ...

