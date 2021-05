Secondo figlio per Eleonora Daniele ma è solo un desiderio nell’anno più bello (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 25 maggio la sua bimba compirà il primo anno ed Eleonora Daniele parla del suo anno più bello, quello da mamma. Le piacerebbe avere un altro figlio ma non dice molto, alla rivista Diva e Donna confida che ne parla con suo marito ma per il momento è solo un desiderio. Una gioia immensa per la conduttrice, diventare mamma della piccola Carlotta le ha senza dubbio cambiato la vita, ovviamente in meglio. Il 14 settembre 2019 ha sposato Giulio Tassoni, poi la nascita della figlia e a 44 anni sogna ciò che non immaginava, forse perché non sapeva se sarebbe stata all’altezza. Diventare mamma alla sua età è ben diverso rispetto a un’età più giovane, lo confida consapevole. Eleonora Daniele SOGNA IL Secondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 25 maggio la sua bimba compirà il primo anno edparla del suo anno più, quello da mamma. Le piacerebbe avere un altroma non dice molto, alla rivista Diva e Donna confida che ne parla con suo marito ma per il momento èun. Una gioia immensa per la conduttrice, diventare mamma della piccola Carlotta le ha senza dubbio cambiato la vita, ovviamente in meglio. Il 14 settembre 2019 ha sposato Giulio Tassoni, poi la nascita della figlia e a 44 anni sogna ciò che non immaginava, forse perché non sapeva se sarebbe stata all’altezza. Diventare mamma alla sua età è ben diverso rispetto a un’età più giovane, lo confida consapevole.SOGNA IL...

