Rai, 183 candidati per 4 posti nel consiglio di amministrazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Sono stati pubblicati sui siti di Camera e Senato i curriculum degli aspiranti consiglieri al consiglio di amministrazione della Rai. Sono 315 i curriculum pervenuti ai due rami del Parlamento, che dovranno eleggere 4 componenti del cda (due dalla Camera e due dal Senato). Di questi però 120 si sono presentati in entrambi e quindi sono 183 i candidati effettivi. Tra i nomi ci sono due consiglieri uscenti, ovvero Igor De Blasio (Lega) e Giampaolo Rossi (Fratelli d’Italia), diversi ex parlamentari, molti giornali sti, avvocati e docenti universitari. Oltre a volti dello spettacolo, tra cui Alessio Giannone, il “Pinuccio” inviato di Striscia la Notizia. Tra i giornalisti spiccano Tullio Camiglieri (già alla comunicazione di Stream e dal 2008 alla guida della società Open Gate Italia), Piero Vigorelli, Claudio Brachino, l’ex ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Sono stati pubblicati sui siti di Camera e Senato i curriculum degli aspiranti consiglieri aldidella Rai. Sono 315 i curriculum pervenuti ai due rami del Parlamento, che dovranno eleggere 4 componenti del cda (due dalla Camera e due dal Senato). Di questi però 120 si sono presentati in entrambi e quindi sono 183 ieffettivi. Tra i nomi ci sono due consiglieri uscenti, ovvero Igor De Blasio (Lega) e Giampaolo Rossi (Fratelli d’Italia), diversi ex parlamentari, molti giornali sti, avvocati e docenti universitari. Oltre a volti dello spettacolo, tra cui Alessio Giannone, il “Pinuccio” inviato di Striscia la Notizia. Tra i giornalisti spiccano Tullio Camiglieri (già alla comunicazione di Stream e dal 2008 alla guida della società Open Gate Italia), Piero Vigorelli, Claudio Brachino, l’ex ...

zazoomblog : Rai 183 candidati per 4 posti nel consiglio di amministrazione - #candidati #posti #consiglio - Lopinionista : Rai, 183 candidati per 4 posti nel consiglio di amministrazione - infoitinterno : Cda Rai, la carica dei 183 - La rassegna del 5 maggio - infoitinterno : In 183 in lizza al Senato e 132 alla Camera: l’esercito dei candidati al cda Rai - infoitinterno : TOP Rai, per Cda 183 candidati a Senato, 132 a Camera -