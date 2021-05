Quei dati sulla violenza contro le donne che l’Italia non raccoglie (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Piqsels)È noto che a fine marzo la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato internazionale contro la violenza sulle donne. Una decisione che ha indignato molto l’opinione pubblica anche italiana e che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito “un grave passo indietro” per i diritti umani. Meno noto, invece, è il fatto che anche l’Italia non sia proprio ligia al dovere, per quanto riguarda il rispetto della Convenzione, che ha ratificato nel 2013. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, le misure adottate per prevenire, gestire e punire violenza domestica e femminicidi non sono adeguate: entro il 31 marzo scorso il ministero di Grazia e Giustizia avrebbe dovuto fornire al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dati su ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Piqsels)È noto che a fine marzo la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, il più importante trattato internazionalelasulle. Una decisione che ha indignato molto l’opinione pubblica anche italiana e che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito “un grave passo indietro” per i diritti umani. Meno noto, invece, è il fatto che anchenon sia proprio ligia al dovere, per quanto riguarda il rispetto della Convenzione, che ha ratificato nel 2013. In particolare, secondo la Corte di Strasburgo, le misure adottate per prevenire, gestire e puniredomestica e femminicidi non sono adeguate: entro il 31 marzo scorso il ministero di Grazia e Giustizia avrebbe dovuto fornire al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europasu ...

Ultime Notizie dalla rete : Quei dati Covid, il turismo in Italia riparte prima: quando arriva il green pass per spostarsi Sono impietosi i dati del World Travel and Tourism Council sul settore turistico globale. Per ... viene spiegato da Palazzo Chigi, ristringere il campo per quei Paesi dove i contagi Covid corrono ...

Festa scudetto Inter, Moratti scrive a prefetto Saccone e sindaco Sala Senza il rispetto di quei protocolli ai quali per mesi i cittadini hanno dovuto attenersi". Europei ...guardia "La Lombardia " dice la vicepresidente " sta correndo con la campagna vaccinale e i dati ...

Vaccini ai bimbi? I dati non tornano RSI.ch Informazione L’impatto della pandemia sulla disoccupazione giovanile #howmeasuring Regione per regione, una mappa che mostra l'impatto sull'occupazione della fascia 15-24 anni a livello europeo. Sud Italia anticiclico ...

I dati della crescita del primo trimestre di Ferretti Group EBITDA e ricavi estremamente positivi per il Gruppo che tocca anche il record dei 56 vari e registra la vendita del primo superyacht a vela Wally.

