Paolo Ruffini denunciato dall'ex Lucia Cossu per presunte percosse: ecco cosa è successo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lucia Cossu, ex Miss Mondo Umbria, avrebbe deciso di denunciare il suo ex compagno per le percosse che avrebbe ricevuto durante un pesante litigio. Quest'uomo è un volto noto della tv: Paolo Ruffini. Lucia Cossu denuncia Paolo Ruffini per presunte percosse Il conduttore e attore toscano è stato pesantemente accusato e, dopo lo sfogo social,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

