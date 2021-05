Napoleone siamo noi. Evviva! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci voleva. Macron è sicuramente l’uomo di stato più colto e intelligente in Europa. Per prenderlo in giro, la meravigliosa Merkel, campione di realismo e medietà, una volta gli disse che era un “giovane uomo sempre pieno di idee”. Ha riunito nomenclatura politica e culturale all’Institut, una delle tante rivitalizzazioni di Bonaparte, creatore di grandi scuole, codici, dipartimenti, prefetture, banche centrali, insomma della struttura postrivoluzionaria dello stato francese, che dura tuttora, e ha offerto loro un generoso e bellissimo manifesto contro la cancel culture degli anglosassoni, gli eterni e per certi aspetti vittoriosi nemici dell’universalismo gallico. Proprio un discorso alto e forte, denso e sapidamente retorico, scritto e letto magnificamente. Il centro dell’allocuzione, ovviamente, è che Napoleone siamo noi, che non ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci voleva. Macron è sicuramente l’uomo di stato più colto e intelligente in Europa. Per prenderlo in giro, la meravigliosa Merkel, campione di realismo e medietà, una volta gli disse che era un “giovane uomo sempre pieno di idee”. Ha riunito nomenclatura politica e culturale all’Institut, una delle tante rivitalizzazioni di Bonaparte, creatore di grandi scuole, codici, dipartimenti, prefetture, banche centrali, insomma della struttura postrivoluzionaria dello stato francese, che dura tuttora, e ha offerto loro un generoso e bellissimo manifesto contro la cancel culture degli anglosassoni, gli eterni e per certi aspetti vittoriosi nemici dell’universalismo gallico. Proprio un discorso alto e forte, denso e sapidamente retorico, scritto e letto magnificamente. Il centro dell’allocuzione, ovviamente, è chenoi, che non ...

