Meghan scrittrice per bambini | “The Bench” | il suo primo libro

I giornali inglesi hanno riferito che la duchessa di Sussex Meghan, moglie del principe Harry, sta per dare alle stampe "The Bench", "La Panchina". Si tratta di un libro illustrato per bambini. Meghan ha preso spunto dal rapporto tra il marito Harry e il loro primogenito Archie. Presto la duchessa partorirà una bambina. Meghan Markle sta per diventare mamma bis di una bambina, che dovrebbe nascere entro un Articolo completo: dal blog SoloDonna

