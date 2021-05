Inter, il sindaco Sala: “Festa Scudetto? I tifosi non sono terroristi, la gente vuole una cosa” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La parola a Giuseppe Sala.La recente vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter ha sicuramente scatenato l'animo dei più appassionati tifosi nerazzurri. L'aver Interrotto un regime decennale di vittorie come quello della Juventus, ha sicuramente instaurato una nota positiva in più nell'animato tifo Interista. La vittoria finale del campionato di Serie A ha generato, in maniera inevitabile, diversi assembramenti in giro per Milano e specialmente d'innanzi al monumento più rappresentativo della città: il Duomo.La zona gialla non ha dunque fermato i sostenitori nerazzurri, che hanno scatenato diverse polemiche per i festeggiamenti e il caos creato tra le vie principali della metropoli. Tutto questo non è certamente piaciuto all'opinione pubblica, che non ha perso l'occasione per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) La parola a Giuseppe.La recente vittoria delloda parte dell'ha sicuramente scatenato l'animo dei più appassionatinerazzurri. L'averrotto un regime decennale di vittorie come quello della Juventus, ha sicuramente instaurato una nota positiva in più nell'animato tifoista. La vittoria finale del campionato di Serie A ha generato, in maniera inevitabile, diversi assembramenti in giro per Milano e specialmente d'innanzi al monumento più rappresentativo della città: il Duomo.La zona gialla non ha dunque fermato i sostenitori nerazzurri, che hanno scatenato diverse polemiche per i festeggiamenti e il caos creato tra le vie principali della metropoli. Tutto questo non è certamente piaciuto all'opinione pubblica, che non ha perso l'occasione per ...

MediasetTgcom24 : Assembramenti al Duomo per lo scudetto dell'Inter, sindaco Sala nella bufera #beppesala - Mediagol : #Inter, il sindaco Sala: 'I tifosi non sono terroristi, la gente cerca soltanto una cosa' - scavuzzo47 : RT @catlatorre: Breve storia triste Silvia Sardone, consigliera leghista, chiede le dimissioni del Sindaco di Milano per gli assembramenti… - marialetiziama9 : RT @metaanto: Dai festeggiamenti per la vittoria dell'Inter cosa avete imparato? Se si è in 30 mila nessun prefetto o sindaco ordinerà di m… - marcobu : RT @catlatorre: Breve storia triste Silvia Sardone, consigliera leghista, chiede le dimissioni del Sindaco di Milano per gli assembramenti… -