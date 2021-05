Ftse Mib e spread chiudono in rialzo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con una seduta speculare a quella di ieri, il Ftse Mib si è prepotentemente riportato sopra quota 24 mila punti fermandosi a 24.463,89 punti, +2,03% rispetto al dato precedente. La performance migliore è stata registrata da Stellantis (+7%) che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 14% a 37 miliardi di euro e consegne in crescita del 12%. Pur confermando come la carenza di semiconduttori stia impattando sulla produzione, la società ha confermato la guidance 2021. Giornata decisamente positiva per Cnh Industrial (+5,27%), che ha rivisto al rialzo le stime sull’anno in corso. Il primo trimestre di CNH si è chiuso con ricavi in crescita del 37% e un utile netto adjusted di 454 milioni di dollari (dai -66 milioni di un 12 mesi fa). Conti in evidenza anche per Intesa Sanpaolo (+1,43%). Al 31 marzo, la banca guidata da Carlo Messina ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con una seduta speculare a quella di ieri, ilMib si è prepotentemente riportato sopra quota 24 mila punti fermandosi a 24.463,89 punti, +2,03% rispetto al dato precedente. La performance migliore è stata registrata da Stellantis (+7%) che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in aumento del 14% a 37 miliardi di euro e consegne in crescita del 12%. Pur confermando come la carenza di semiconduttori stia impattando sulla produzione, la società ha confermato la guidance 2021. Giornata decisamente positiva per Cnh Industrial (+5,27%), che ha rivisto alle stime sull’anno in corso. Il primo trimestre di CNH si è chiuso con ricavi in crescita del 37% e un utile netto adjusted di 454 milioni di dollari (dai -66 milioni di un 12 mesi fa). Conti in evidenza anche per Intesa Sanpaolo (+1,43%). Al 31 marzo, la banca guidata da Carlo Messina ha ...

