Fedez contro Barbara D’Urso in una canzone | la replica della conduttrice «Ha sbagliato»

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)continua a far discutere per i contenuti dei suoi brani; il rapper è stato screditato dopo ciò che è successo al Concertone del Primo Maggio per aver in passato usato le stesse tematiche per attaccare Tiziano Ferro. Ora però il marito di Chiara Ferragni è stato coinvolto in un’altra polemica che vede al centro di questa proprio. Leggi anche: Lillo conferma le parole di: «Mi hanno detto di chiamarlo da amico e di convincerlo…»Per placare gli animi,ha ammesso di aver in passato detto frasi omofobe, dichiarando che nel quartiere dove è cresciuto non c’è mai stata educazione in questo senso. A coinvolgerlo però in un altro polverone mediatico ci ha pensato il suo pezzo dal ...