Denis Pipitone, ispezione dei carabinieri nella casa dell’ex moglie del padre: “Verifiche sullo stato dei luoghi e su eventuali lavori edili” (Di mercoledì 5 maggio 2021) I carabinieri della Scientifica sono stati inviati dalla procura di Trapani nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denis Pipitone, scomparsa l’1 settembre 2004. I magistrati hanno da poco riaperto le indagini e il sopralluogo è stato disposto “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”. Anna Corona è la mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola, finita sotto processo per concorso in sequestro di persona e assolta nei tre gradi di giudizio. Nei giorni scorsi la procura ha ascoltato alcune persone – compreso l’ex pm del caso, Maria Angioni, ora giudice a Sassari – e mira a verificare una segnalazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Idella Scientifica sono stati inviati dalla procura di Trapani nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’exdi Pietro Pulizzi, papà biologico di, scomparsa l’1 settembre 2004. I magistrati hanno da poco riaperto le indagini e il sopralluogo èdisposto “per verificare lodeie se sono stati effettuati”. Anna Corona è la mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola, finita sotto processo per concorso in sequestro di persona e assolta nei tre gradi di giudizio. Nei giorni scorsi la procura ha ascoltato alcune persone – compreso l’ex pm del caso, Maria Angioni, ora giudice a Sassari – e mira a verificare una segnalazione ...

