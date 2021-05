Criptovalute, S&P lancia indici su Bitcoin ed Ethereum (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il poderoso rally messo a segno dalle Criptovalute e la loro affermazione quale asset class hanno spinto S&P a coprire anche questo segmento nascente di mercato, che mostra buone prospettive. L’agenzia ha così lanciato nuovi indici per replicare l’andamento di questo settore, aggiungendosi alle esperienze precedenti di Bloomberg e Galaxy Digital Capital Management. Nascono l’S&P Bitcoin Index e l’S&P Ethereum Index, per replicare la performance delle due più note Criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, assieme ad un terzo indice più generico battezzato S&P Crypto Mega Cap Index, per approssimare la performance combinata delle due valute elettroniche. Gli indici si basano su dati forniti da Lukka, società di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il poderoso rally messo a segno dallee la loro affermazione quale asset class hanno spinto S&P a coprire anche questo segmento nascente di mercato, che mostra buone prospettive. L’agenzia ha cosìto nuoviper replicare l’andamento di questo settore, aggiungendosi alle esperienze precedenti di Bloomberg e Galaxy Digital Capital Management. Nascono l’S&PIndex e l’S&PIndex, per replicare la performance delle due più noteed, assieme ad un terzo indice più generico battezzato S&P Crypto Mega Cap Index, per approssimare la performance combinata delle due valute elettroniche. Glisi basano su dati forniti da Lukka, società di ...

Gates divorzia, Buffett litiga, Berlusconi e Bolloré fanno pace
Kospi di Seul - 0,2%, BSE Sensex di Mumbai +0,3%, S&P ASX 200 di Sidney +0,5%, in attesa delle ... Nel Nasdaq sale eBay (+4,2%): il sito ha annunciato che d'ora in poi accetterà le criptovalute. APPLE ...

Usa: Buffett teme l'inflazione, Yellen chiede più tasse
... a fine settimana saranno noti i risultati dell'87% dei titoli quotati all'S&P 500. Da seguire i ... Vola, tra le criptovalute, l'Etereum: la Banca europea degli investimenti varerà in settimana un bond ...

