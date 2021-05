Covid scuola, Ats Milano: 641 positivi tra docenti e studenti e 8.344 isolati in 7 giorni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 26 aprile al 2 maggio l'Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 641 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 26 aprile al 2 maggio l'Ats Città Metropolitana diha ricevuto segnalazioni di 641 casi di tamponial-19 nelle scuole delle province die Lodi. L'articolo .

MollyMers : RT @orizzontescuola: Covid scuola, Ats Milano: 641 positivi tra docenti e studenti e 8.344 isolati in 7 giorni - orizzontescuola : Covid scuola, Ats Milano: 641 positivi tra docenti e studenti e 8.344 isolati in 7 giorni - nxmedicine : @fookin0avocado nope io sono in dad ma comunque oggi non sono entratx in lezione,dovevo fare un vaccino (uno che se… - antheatiniello : Una nell mia scuola aveva il covid e consapevolmente è andata a scuola e di proposito si abbassava la mascherina vi… - luciferdeckerrr : che bello uscire due ore prima da scuola per fare il vaccino peccato non sia quello del covid???? -