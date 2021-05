Calcio: Lega A, Scaroni si è dimesso da Consigliere di Lega (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Nel corso dell’Assemblea della Lega Calcio di Serie A svoltasi oggi con la partecipazione in colLegamento video di tutte le 20 Associate, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha presentato le dimissioni da Consigliere di Lega. Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha preso atto delle dimissioni di Scaroni, ringraziandolo per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni. L’Assemblea, a tal proposito e sul tema Super League previsto all’ordine del giorno, ha deciso all’unanimità di rinviare la discussione a una prossima riunione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Nel corso dell’Assemblea delladi Serie A svoltasi oggi con la partecipazione in colmento video di tutte le 20 Associate, il Presidente del Milan Paoloha presentato le dimissioni dadi. Il Presidente dellaSerie A Paolo Dal Pino ha preso atto delle dimissioni di, ringraziandolo per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni. L’Assemblea, a tal proposito e sul tema Super League previsto all’ordine del giorno, ha deciso all’unanimità di rinviare la discussione a una prossima riunione. L'articoloWeb.

