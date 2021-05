(Di mercoledì 5 maggio 2021) Una nuova avventura per rilanciarsi. Dopo cinque anni Tommasolascia il Benetton Treviso e l'Italia e se ne va in Inghilterra, in Premiership,. Il 28enne mediano d'apertura ha ...

Gazzetta_it : #Allan agli #Harlequins: ecco perché per il 10 azzurro è la sfida della vita - NprRugby : Dopo cinque stagioni Tommaso Allan passa agli Harlequins - fargazzi : RT @BenettonRugby: Il #BenettonRugby comunica che il mediano di apertura @Allan_Tommy a fine stagione passerà agli Harlequins Rugby Union d… - onrugby_it : Benetton Rugby: ora è ufficiale, Tommaso Allan va agli Harlequins - BenettonRugby : Il #BenettonRugby comunica che il mediano di apertura @Allan_Tommy a fine stagione passerà agli Harlequins Rugby Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan agli

La Gazzetta dello Sport

Una nuova avventura per rilanciarsi. Dopo cinque anni Tommasolascia il Benetton Treviso e l'Italia e se ne va in Inghilterra, in Premiership,Harlequins. Il 28enne mediano d'apertura ha firmato per un anno. Pedigree internazionale ? Sessantuno ...TREVISO - Il Benetton Rugby segnala che il mediano di apertura Tommasoa fine stagione passeràHarlequins Rugby Union dopo cinque stagioni trascorse in biancoverde.era arrivato a Treviso nell'estate 2016, ad oggi ha raccolto 66 presenze tra PRO14, ...TREVISO - Il Benetton Rugby segnala che il mediano di apertura Tommaso Allan a fine stagione passerà agli Harlequins Rugby Union dopo cinque stagioni trascorse in biancoverde.Il Benetton Rugby ha annunciato che il mediano di apertura Tommaso Allan a fine stagione passerà agli Harlequins Rugby Union dopo cinque stagioni trascorse in biancoverde. Allan era arrivato a Treviso ...