A fuoco un camion che trasporta paglia | momenti di paura e traffico caos in via Bramante

PicchioNews : #Macerata, a fuoco un camion che trasporta balle di paglia: traffico in tilt in via Bramante (FOTO) | PicchioNews - YouTvrs : A fuoco camion che trasporta paglia, arrivano i pompieri - - news_bz : ?? Necessario l’intervento dei vigili del fuoco a #Bressanone - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Maserada (TV), Incidente tra un camion ed un auto: feriti i due occupante dell’autoveicolo… - lorenzotonion : RT @trevisotoday: Betoniera incastrata nel sottopasso, intervengono i vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco camion

Youtvrs

MACERATA - I vigili delsono intervenuti alle ore 11.30 a Macerata , in via Bramante, per l' incendio di una motrice di unche trasporta paglia. La squadra dei pompieri, con due autobotti, ha spento le fiamme ...Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili delper mettere in sicurezza ile la polizia locale per i rilievi e la viabilità.MACERATA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 a Macerata, in via Bramante, per l'incendio di una motrice di un camion che trasporta paglia. La squadra dei pompieri, ...MACERATA - L'autotreno era in via Bramante, i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio prima che la situazione potesse degenerare. Disagi al traffico ...