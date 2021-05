Stefano De Martino, la sua auto vandalizzata durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter: “Evidentemente era d’intralcio” (Di martedì 4 maggio 2021) Brutta sorpresa per Stefano De Martino all’indomani dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. L’ex ballerino ora giudice di Amici ha mostrato su Instagram quanto successo alla sua auto, che aveva lasciato parcheggiata in strada: uno degli specchietti è stato completamente distrutto, lasciato a terra in frantumi. “Il mio specchietto Evidentemente intralciava i festeggiamenti”, ha commentato in tono sarcastico pubblicando la foto dell’atto vandalico compiuto dai tifosi interisti. Come riporta Today, De Martino non è stato l’unico a fare i conti con la “furia” dei festeggiamenti: in tutta Milano si sono registrati atti vandalici ai danni delle auto parcheggiate e non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Brutta sorpresa perDeall’indomani deiper la vittoria delloda parte. L’ex ballerino ora giudice di Amici ha mostrato su Instagram quanto successo alla sua, che aveva lasciato parcheggiata in strada: uno degli specchietti è stato completamente distrutto, lasciato a terra in frantumi. “Il mio specchiettointralciava i”, ha commentato in tono sarcastico pubblicando la foto dell’atto vandalico compiuto dai tifosi interisti. Come riporta Today, Denon è stato l’unico a fare i conti con la “furia” dei: in tutta Milano si sono registrati atti vandalici ai danni delleparcheggiate e non sono ...

