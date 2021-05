Scherzi a Parte: cosa sappiamo della nuova edizione: quando torna? chi conduce? (Di martedì 4 maggio 2021) Scherzi a Parte tornerà nell’autunno 2021, ma le riprese stanno iniziando già ora, a Maggio. Il programma ritorna dopo 3 anni di stop. Era il 2018 e alla conduzione c’era Paolo Bonolis. Quali sono le novità dell’edizione 2021? Scherzi a Parte con… Enrico Papi Enrico Papi tornerà clamorosamente in Mediaset dopo 7 anni di addio. Addio dove il conduttore non è rimasto fermo, anzi. Il successo del quiz show Guess My Age su TV8 non lascia dubbi in merito. Enrico Papi non sarà solo in questa avventura. Si parla di una conduzione di coppia con Alessia Marcuzzi. Il programma Scherzi a Parte è partito su Canale 5 nel 1992, con la conduzione allora di Teo Teocoli e di Gene Gnocchi. Due edizioni per Paolo Bonolis, quella del 2015 e quella del ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 4 maggio 2021)tornerà nell’autunno 2021, ma le riprese stanno iniziando già ora, a Maggio. Il programma ridopo 3 anni di stop. Era il 2018 e alla conduzione c’era Paolo Bonolis. Quali sono le novità dell’2021?con… Enrico Papi Enrico Papi tornerà clamorosamente in Mediaset dopo 7 anni di addio. Addio dove il conduttore non è rimasto fermo, anzi. Il successo del quiz show Guess My Age su TV8 non lascia dubbi in merito. Enrico Papi non sarà solo in questa avventura. Si parla di una conduzione di coppia con Alessia Marcuzzi. Il programmaè partito su Canale 5 nel 1992, con la conduzione allora di Teo Teocoli e di Gene Gnocchi. Due edizioni per Paolo Bonolis, quella del 2015 e quella del ...

